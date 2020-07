Katastrofa u komšiluku, 16 zaraženih u bugarskom klubu

Klub iz Varne saopštio je danas da je među pozitivnima 12 fudbalera.



"Nažalost, rezultati su pokazali 16 pozitivnih testova. Svi zaraženi igrači su u karantinu i preduzeli smo sve potrebne mere", navodi se u saopštenju kluba.



Černo More je u četvrtak igrao prvenstvenu utakmicu protiv ekipe Carsko Selo iz Sofije. Dan kasnije, laboratorija koja je obavila testiranja pre utakmice priznala je da nije poslala obaveštenje da je jedan od igrača kluba iz Sofije pozitivan.



Ministarstvo zdravlja Bugarske navelo je da su još trojica igrača kluba Carsko Selo pozitivni na korona virus.



Uprkos 12 pozitivnih igrača, Černo More je saopštilo da može da igra predstojeću utakmicu protiv Arde. Igrače koji su u karantinu zameniće članovi juniorske ekipe.



Ministarstvo je saopštilo da će Vlada nametnuti oštre mere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa na stadionima, uključujući i to da se utakmice igraju bez publike.