Katalonija na nogama, povratak "Kraljeva"!

Nismo se dobro izrazili, ne samo Katalonija već i čitava Španija čeka večerašnji duel Mesija i Ronalda, ne Barselone i Juventusa već dvojice najboljih fudbalera u ovom veku. Oni su zasenili čak i klubove za koji igraju, a povratak Ronalda u Španiju je na naslovnim stranama svih španskih medija.



Od "Povratak Kraljeva" do "Duela koji smo svi čekali", navijači Reala su se vratili slatkim sećanjima, navijači Barse svaki duel Mesija i Ronalda doživljavaju kao krstaški rat.



Bilo je nekih priča da Kuman želi da odmori Mesija, ali čini se da su za to šanse male, da će Argentinac igrati jer tako hoće, prvi meč je propustio Ronaldo zbog korone, Barsa je lako slavila, Mesi je dao gol, ali je nekako sve ostalo u senci toga da ih nismo videli zajedno na terenu.







Bolesni Ronaldo je bio nezadovoljan da je eksplodirao, kada je u pitanju autentičnost testa i samog virusa, posle se izvinjavao.



Nije mu bilo lako, za njega je svaka utakmica sa Mesijem životno pitanje, Argentinac se čuva poređenja, uvek je korektan, ali jasno da bi želeo da bude upamćen kao bolji fudbaler. I ta rasprava će zauvek biti otvorena, kao ona između Maradone i Pelea, jer ne postoje dva dominantna igrača u ovom veku.



Mnoge stvari su rečene, njihov odnos je korektan, ali Ronaldo se ne pojavljuje na dodelama u poslednje vreme, ako nije najbolji. Mesi ima jednu „Zlatnu loptu“ više, ovu borbu je prekinuo Luka Modrić pre dve godine, ali i dalje je apsolutna istina, Ronaldo i Mesi su dva najbolja igrača našeg vremena, i usuđujemo se da kažemo da niko nije ni blizu.







Ove sezone je Mesi dao gol Juventusu u Torinu, ali mnogi smatraju da bi priča bila drugačija da je Ronaldo igrao. I moguće je da su u pravu jer sa njim je drugačije. Jer, Ronaldo je ove godine u šest mečeva, ne tačunamo reprezentaciju dao osam golova i ima dve asistencije, stigao je do 750. gola u karijeri. Mesi je u 11 mečeva dao 6 golova, nije srećan, ne igra ni dobro, sve što se dešavalo letos ostavilo je traga.



Ali, ne sumnjajte, kada bude video Ronalda na drugoj strani, biće to stari, dobri Leo.



Ako bismo gledali njihov skor od kada je Ronaldo u Španiji, od 2009. do odlaska u Italiju, Mesi je bolji, 476 mečeva, 472 gola, 176 asistencija. Ronaldo je dao 450 golova za Real u 438 mečeva, i imao 119 asistencija. Ali, kada ubacite reprezentacije, njegov skor je bolji, Kristijano je na putu da sruši sve rekorde u međunarodnom, odnosno reprezentativnom fudbalu, ispred njega je samo Ali Daei, legendarni Iranac.







Ukupno računajući karijeru, Ronaldo je dao više golova od Mesija, ali je odigrao i više mečeva, Argentinac daje gol svakih 101 minut, Portugalac 111. Ono što je na Mesijevoj strani su asistencije. Argentinac ima više trofeja, osvojio je34, Ronaldo 32, ali hajde da pogledamo stvar i sa druge strane. Barsin igrač ima 10 titula prvaka Španije, Ronaldo je sa tri kluba osvojio 6 titula. Uz to Ronaldo ima jednu Ligu šampiona više, a ono što je ključ za one koji tvrde da je bolji igrač je titula prvaka Evrope 2016. Sa Portugalom. Mesi je sa Argentinom ostao bez trofeja, to ga čini inferiornim u odnosu na Maradonu, ali i Portugalca. Uz to, mislimo da ćete se složiti uvek je bio okružen u reprezentaciji boljim igračima nego Ronaldo.