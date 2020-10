Kasiljas otkrio, posle ovog poteza VELIKI ČOVEK Žoze Murinjo je kupio i najveće kritičare!

Murinjo ume da bude nepristojan, nalazi opravdanja, ulazi u sukobe sa igračima, ali ono što ipak većina tvrdi je da su spremni da poginu za njega.



Tako je bilo u Čelsiju, u Junajtedu i ne baš, mada većina svlačionice smatra da je u Pogbi bio veći problem, kada je Murinjo shvatio da nema podršku kluba u sukobu sa Francuzom, njegova depresija se razlika na ceo tim, morao je da ode.



"Mnogo ste fini, tako nikada nećemo pobediti", rekao je igračima Totenhema, a zabeleženo je u Amazonovom dokumentarcu.



Sećate se njegovog sukoba sa Kasiljasom?



On je sklonio ikonu Reala sa gola, dao šansu Adanu. Pričalo se da optužuje Kasiljasa da tajne iz svlačionice prenosi medijima, da ga minira, golman je ćutao, ali interesantno i kada je otišao Murinjo nije bio prvi golman, kod Anćelotija je Dijego Lopez imao prednost. Onda je ovaj čuvar mreće prodat Milanu, samo da bi Kasiljas branio.



Legat Ikera Kasiljasa je ogroman, Španci ga smatraju za najboljeg golmana svih vremena, na kraju je napustio Real i otišao u Porto. Tamo je svakoga jutra viđao Murinja. Naime, bronzana statua slavnog trenera nalazi se na ulazu u "Dragao", on je sa "Zmajevima" osvojio 2004. triplu krunu, postao prvak Evrope.



Ipak, u razgovoru za ESPN Kasiljas je rekao nešto što ne možemo ni da zamislimo. Podsetimo, on je posle infarkta završio karijeru, rizično je da brani, bio je u Portou u upravi, želi da postane predsednik španskog saveza.







Kasiljas je pričao o danima posle bolesti, mnogo ljudi je brinulo.



"Javili su se ljudi koje nisam video godinama, te male stvari mnogo znače. Idem korak po korak, morao sam da se suočim sa onim što se desilo. Imao sam sreće, preživeo sam, ali sada me je ovo naučilo da cenim život i privilegije koje imam", kaže Kasiljas.



A onda bomba.



"Kada sam to jutra odvezen u bolnicu i nakon što su uspeli da me spasu, jedan od prve trojice ljudi koji me je pozvao je bio Žoze Murinjo. Moj nekadašnji trener je bio veoma zabrinut, čuli smo se, zvao je i lekare, ljudi to ne znaju", dodao je Kasiljas.



Murinjo nikada nije pričao o tome...