Kasiljas odustaje od predsedničke trke

Bivši golman Real Madrida Iker Kasiljas rekao je danas da je odlučio da povuče svoju kandidaturu za predsednika Fudbalskog saveza Španije.



Kasiljas je naveo da je glavni razlog zbog kojeg se predomislio "vanredna socijalna, ekonomska i zdravstvena situacija" u Španiji "zbog čega izbori padaju u drugi plan".



"Moramo da se fokusiramo na to kako da pomognemo igračima, klubovima, ligama, a izbori bi nas samo istrošili i primorali da se fokusiramo na nešto što danas nije od suštinske važnosti", napisao je Kasiljas na društvenim mrežama.



On je u februaru najavio kandidaturu rekavši da želi da podigne Savez na nivo španskog fudbala, za koji je rekao da je najbolji na svetu.



Kako je rekao, ova odluka ne znači da se neće kandidovati u budućnosti.



"Želeo sam pošten, transparentan izborni proces, tražeći najbolje za španski fudbal. Nadam se da će se to dogoditi na sledećim izborima, sa mnom ili sa drugim kandidatima", naveo je Kasiljas.



Izbori za novog predsednika Fudbalskog saveza Španije zakazani su za avgust.



Kasiljas je bio i jedini koji je do sada pokazao spremnost da uđe u izbornu trku sa aktuelnim predsednikom Saveza Luisom Rubijalesom, koji je na toj funkciji od 2018. godine.