Karleto o razlozima potpisa, Zlatan očekuje poziv?

Karlo Anćeloti je od danas i zvanično započeo svoje dužnosti kao novi trener Evertona. Pored treninga, italijanski stručnjak je imao i pres-konferenciju na kojoj je objasnio razloge preuzimanje kluba iz Liverpula.



"Najveći faktor jeste ambicija, istorija, atmosfera i navijači. Sam klub želi da se poboljaša i takmiči. Žele da sagrade novi stadion i imaju plan za uspeh. Želim da budem ovde kada se sagradi stadion. Volim ovaj rad. San jeste da približim Everton samom vrhu"



O Zlatanu se dosta pričalo prethodnih nedelja, Šveđanin je slobodan igrač krajem ove godine.



"Zlatan je dobar prijatelj, trenirao sam mnoštvo odličnih igrača. Ne znam šta mu je plan. Možda ga pozovem da dođe ovde u Liverpul, ali ne da igra. Tu je Mojze Kean kojeg sam pokušao da dovedem prošle godine u Napoli, radićemo dosta na njegovom razvoju", izjavio je Karlo Anćeloti.



Danas su izneti i planovi za gradnju novog stadiona sa kapacitetom od 52 hiljade mesta, kasnije tokom dana će biti više informacija o samom projektu.

🏟 | We can reveal the final designs for our new 52,000-seater stadium at Bramley-Moore Dock on Liverpool's waterfront!



A detailed planning application will be submitted today. 🙌 #EFC pic.twitter.com/quVLzofRbr