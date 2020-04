Karager o 'promašaju veka': "Liverpul je znao zašto prodaje Toresa"

"El Ninjo" je na leto 2007. godine napustio svoj matični Atletiko Madrid i oprobao se u Liverpulu u najjačoj ligi sveta. Za veoma kratak period ju je i pokorio, Fernando Tores je partijama na "Enfildu" profilisao sebe u jednu od najubojitijih 'devetki' Evrope, ali je svojim transferom u Čelsi 'debelo' zakazao.



Liverpul ga je januara 2011. godine prodao "plavcima" za preko 50 miliona funti.



Sudeći po izjavama Džejmija Karagera "redsi" su znali da Tores nije senka onog pre, te su ga svesno prepustili velikom rivalu.



"Nisam mogao da verujem. Kada kažem to mislim na to da sam znao koliko smo obmanuli Čelsi. Igrao sam sa Toresom tih zadnjih dvanaest meseci i on je bio tek senka onog igrača. Prvih godinu i po dana u Liverpulu on je bio najbolji napadač na svetu", izjavio je popularni 'Kara' za Skaj Sport.













"Mislim da smo ga prodali zbog njegovog bilansa protiv Čelsija, njegovi golovi protiv 'plavaca' su se urezali u misli vlasnika. Dao je dva gola protiv Čelsija te sezone, kada smo dobili sa 2:0 pod Hodžsonom. Verujem da je odluku o kupovini direktno doneo Abramovič. Pedeset miliona funti je bio ogroman novac tada, bili smo u stanju šoka. Naravno bili smo tužni zbog odlaska Toresa, ali isto tako nismo mogli da verujemo da smo dobili 50 miliona funti"



"Na kraju smo i mi izveli nešto slično, kupili smo Endija Kerola za 35 miliona, ali smo doveli i Suareza tim novcem. Nimalo nisam iznenađen partijama Toresa u Čelsiju", završio je Karager.



Poznata je i izjava Džona Terija koji je priznao da kada je saznao za "El Ninjov" dolazak verovao da će Čelsi dominirati narednih pet-šest sezona. Na kraju, poznato nam je da nije tako ispalo.



Fernando Tores je bio meta mnogih kritika zbog svojih partija u Čelsiju. Kasnije je usledila pozajmica a onda i prodaja u Milan, da bi se po isteku ugovora vratio u svoj Atletiko Madrid.



Španac je okačio kopačke o klin leta prošle godine kao igrač japanskog Sagana Tosua.