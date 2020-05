Kapiten premijerligaša odbio da se vrati treninzima, šta dalje?

Danas su se neki klubovi Premijer lige vratili treninzima koji će se do daljnjeg odvijati bez kontakta, po pravilima "Projekta Restart". Uskoro bi trebalo da se krene u rad sa grupama od po tri igrača da bi dve nedelje pre nastavka prvenstva bili mogući timski treninzi.



Ipak, kapiten Votforda Troj Dini neće prisustvovati treninzima svog tima, a vrlo verovatno i utakmicama ukoliko se kroz mesec dana stvore uslovi za njihovo igranje.



"Trebali smo da se vratimo ove nedelje, ja sam rekao da ne dolazim. Moj sin ima pet meseci i ima problema sa disanjem. Ne žeim da dođem kući i da ga stavim u opasnost. A za to je potrebno samo jedna osoba da je pozitivna u grupi"



"Crnci, azijati i pomešane grupe su četiri puta rizičnije od ostalih, da li neko zna zašto? Ne mogu da idem do frizera do sredine jula a mogu da idem u šesnaesterac sa još devetnaest ljudi.. Samo sam rekao, ako ne znate sve informacije, zašto bih sebe stavljao u takav rizik?", izjavio je Troj Dini za engleske medije.



Čelnici "stršljenova" navodno nemaju problem sa odlukom svog kapitena, napadač i nije prvi koji je pričao o strahu izvesnog povratka na teren. Videćemo kako će njegova odluka uticati na njegove kolege, ali i dalje napore oko povratka fudbala na terene Engleske.