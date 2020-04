Kapiten pravda Griliša i osuđuje igrača Čelsija?

Ranije tokom nedelje, Džek Griliš je kao kapiten Aston Vile izašao ispred svog kluba i savetovao ljudima da se drže i poštuju vladine mere u borbi sa pandemijom Korona virusa.



Bio bi to lep i iskren gest da kapiten tima iz Birmingema nije samo par sati kasnije napravio udes sa svojim "Rend Roverom" udarivši u parkirana vozila vraćavši se sa "kućne žurke".



Svi mediji su odmah osudili gest veznog igrača, ali Troj Dini kapiten Votforda smatra da krivica nije samo Grilišova.









"Džek je moj prijatelj. Fino dete na nesreću igra za tim o kom mi ne pričamo. Džek moj ortak. Upravo ovo se dešava kada ljude silite da rade stvari za svoj klub. Taj video što je izašao, to nije bila njegova ideja"



"Drugi video gde on kaže 'Žao mi je', e to je on, izvinjava se zbog nevolje koju je napravio. To je tako kada sada klubovi moraju da postuju na socijalnim platformama. Džek je mlad igrač, nema decu zarađuje ogroman novac. Mislite da bih ja sedeo kući. Kako to da ljudi ne napadaju Mejsona Maunta? Prve nedelje je prekršio karantin, izašao da igra mali fudbal. Ne vidim da ga je iko terao da pravi javno izvinjenje", izjavio je Troj Dini na jutjub kanalu "The United Stand".