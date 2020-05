Kapiten odlučio da se vrati u PL, ali pamtiće se želje "navijača"!

Troj Dini je bio jedan od glasnijih fudbalera koji su iskazali svoje nezadovoljstvo zbog pritiska da se Premijer liga i fudbaler što pre vrate na teren. Kapiten Votforda je i rekao da se neće vratiti treninzima, ukoliko se stanje povodom korona pandemije ne popravi a fudbaleri dobiju jače garancie. Deni Rouz, fudbaler Totenhema, je rekao da se fudbaleri osećaju kao "zamorčići".



Danas je došlo do promene, Troj Dini je potvrdio da će se vratiti na teren posle novih informacija u razgovoru sa profesorom Džonatanom van Tamom, čovekom koji radi sa vladom na suzbijanju korona pandemije.



Ipak, pređašnje odluke Dinija nisu pošlo nezapaženo, pojedini navijači su pokazali svoje 'pravo lice'.



"Srećan sam što sam imao razgovor sa profesorom Džonatanom, potvrdio mi je kako će fudbaleri imati sve vidove zaštite. Svestan sam da je riziku tu za sve nas koji se vraćamo na posao"



Dini je potom ispričao kroz šta su sve prolazili on i njegova porodica.



"U vremenu kada se priča o mentalnom zdravlju, gde svi ohrabruju da se priča što više. Na primer, Deni Rouz je progovorio, ja sam progovorio a onda su nas ljudi dočekali na 'nož'. I to ne utiče samo na nas. Moja žena dobija poruke takođe, šetate se na ulici i ljudi pričaju:'Ja sam na posli, vrati se na posao'. Ja sam imao brige oko svog petomesećnog sina koji ima problema sa disanjem. Tako da su mi trebali odgovori od ljudi sa malo više autoriteta"



"Video sam komentare koje se tiču mog sina gde ljudi kažu :'Nadam se da će tvoj sin dobiti koronu'.", prenosi Skaj Sport reči napadača Votforda.







Skandalozno ponašanje engleskih navijača, nadamo se da je sa tim gotovo.