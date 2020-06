Kapiten Luka "hladan kao špricer": "Jedan od najboljih golova"

Fudbaleri Kristal Palasa juče su gostovali na "Vitaliti" stadionu ekipi Bornmuta, koja se grčevito bori za opstanak.



Imali su "Orlovi" težak zadatak, ali su na kraju upisali tri boda, slavili su sa na gostovanju sa 2:0.



Bio je to četvrti vezani trijumf Palasa u Premijer ligi i to bez primljenog gola, što je istorijski podvig za ovaj londonski sastav.



Jedan od najzaslužnijih za veliki trijumf bio je kapiten Luka Milivojević.



Bivši fudbaler Crvene zvezde je postigao fenomenalan pogodak iz slobodnog udarca već u 12. minutu, samo 11 minuta kasnije nakon sjajne akcije Aju je povisio prednost Palasa svojim 25. golom u Premijer ligi, te je tako postao i najbolji strelac u istoriji takmičenja iz Gane.



Priznao je reprezentativac Srbije da mu je ovo bio jedan od najboljih golova u karijeri.



"Verovatno jedan od najboljih. Bio je to dobar slobodnjak, 1:0, ali mislim da je drugi pogodak bio jako dobar timski gol. Bilo je puno kretanja. Promenili smo stranu, Patrik je napravio potez, krenuo ka kaznenom prostoru, Kristijan je bio na prvoj stativi.



Na kraju, kada sačuvaš svoj gol, kada sačuvaš mrežu, odigraš dobro tokom svih 90 minuta, naročito nakon ovako velike pauze i to protiv tima koji se grčevito bori da ostane u ligi, znali smo da neće biti lako, ali smo počeli jako dobro", izjavio je Milivojević.