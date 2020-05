Kapiten kluba iz Serije A priznao: "Cela ekipa se protivi nastavku takmičenja"

Kapiten fudbalskog kluba Breša Danijele Gastaldelo rekao je danas da se njegova ekipa protivi nastavku takmičenja u Seriji A zbog pandemije koronavirusa.







"Ne osećamo se bezbedno. Traže od nas da nastavimo sa treninzima i da odmah izađemo na teren i igramo... Rizikuju zdravlje svih igrača. Govorim u svoje ime i u ime saigrača", rekao je Gastaldelo za Republiku.



On je naveo da nije vredno nastaviti takmičenje ako će cena toga biti ozbiljna povreda nekog igrača.



Igrači većine italijanskih klubova individualno treniraju ove nedelje, ali poslednjeplasirana Breša to još nije učinila.



Breša je jedno od najpogođenijih područja u Italiji, ali Gastaldelo je rekao da on nikada nije testiran na korona virus.



"Znaćemo da li imamo koronavirus tek kada nas budu testirali pre početka treninga", dodao je on.



Planirano je da se sa ekipnim treninzima počne 18. maja. Italijanska vlada još nije dozvolila da se nastavi fudbalsko prvenstvo.