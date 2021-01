Kapelo ne pada na Hasenhutlove suze: Preterivanje!

Poznati italijanski trener Fabio Kapelo nije bio previše oduševljen kako je njegov mlađi kolega na klupi Sautemptona Ralf Hasenhutl reagovao nakon pobede nad Liverpulom.



Austrijski trener je nakon minimalnog trijumfa svog tima protiv branioca titule pao na kolena i zaplakao od sreće, što se nije svidelo Kapelu.



"Ne razumem ovakvu vrstu ponašanja. On je radio, određena količina emocija je skroz OK u ovakvim situacijama, ali on je preterao", rekao je iskusni stručnjak ua italijanski Skaj sport.



Kapelo se zapitao zašto je Hasenhutl zaplakao na zemlji!?



Italijan se očigledno nije dovoljno informisao da austrijski stručnjak nije osvojio bod u karijeri protiv Jirgena Klopa, te da mu se učinilo nemoguće da će to ikad uspeti.