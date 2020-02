Kao u snu, ali bukvalno, Igalo iz kreveta do - "Teatra snova"!

Junajted je povredom Markusa Rašforda bio primoran da kupi napadača ove zime. Kao što to obično biva sa njima, licitiralo se sa barem desetak imena i na kraju je došlo - najmanje zvučno - Odion Igalo.

Nigerijac, koga pamtimo po onoj jednoj sezoni, kada je na Fantaziju bio pet i nešto, a doneo hrpu bodova, u tandemu sa Trojom Dinijem.



Igalov prvi intervju na "Teatru snova" izašao je u etar, i tom prilikom je do detalja otkrio kako su tekli pregovori i kako je poslednjeg dana prelaznog roka stigao u Junajted.



"Nekoliko klubova je pokazalo interesovanje za mene. Rekao sam svom agentu, ako je moguće, neka bude to Junajted. U 23 časa po lokalnom vremenu u Šangaju, agent me je pozvao da mi kaže da Junajted želi, i momentalno sam ustao i otišao po svog prevodioca da objasni direktorima kluba moju situaciju. Samo sam im rekao "moj agent želi da priča sa vama, Junajted dolazi po mene i vi morate da omogućite da se taj posao završi."



"Nisam spavao čitavu noć, pošto sam znao da do jutra po lokalnom vremenu, prelazni rok se zatvara. Tako da je od 11 časova moralo da bude do jutra sve rešeno, papirologija, pregovori, pozajmica, a usput su zvali i ostali klubovi. Ipak, svom agentu sam rekao - "želim samo u Junajted". Rekao mi je da moram da pristanem na značajno smanjenje plate, ali nisam mario za to. Rekao sam mu samo - završi ovaj posao! Želim u Junajted i baš me briga za platu i za sve ostalo, samo uradi kako ti kažem!"



Tri dana kasnije, Igalo pozira u crvenom dresu sa brojem 25 i u 30. godini ostvaruje svoj najveći san.



A te noći, 31. januara, tamo negde u Šangaju, legao je da spava i planirao da sutra ode da otalja još jedan trening, a završio je u jednom od najvećih klubova na svetu...