Kao Marvelov junak! Srpski "div" ima poruku za Juve!

"Lacijali" slave, dobili su derbi protiv Intera i pokazali da su spremni da se bore za titulu. Odavno u Italiji nije bilo zanimljivije, Lacio je samo bod iza Juventusa, dva puta su tukli šampiona, u prvenstvu i u Superkupu, sada su uzeli meru i Interu.



"Sveti Lacio" pišu rimljanski mediji, a slavi se sjajna partija Sergeja Milinković Savića.



On je u većini novina proglašen za igrača meča,



"Svi su poludeli za Sergeejem, on je doneo snove Laciju, zaista je sinoć delovao kao Marvelov junak, sa supermoćima", piše u jednom od izveštaja.



Sam Srbin ne prihvata da je prelomio.



"Nikada to nije tako, ovo je pobeda tima, uspeh porodice. Idemo dalje, nama titula nije imperativ, Liga šampiona jeste. Ali, ako se ukaže prilika, tu smo, imaćemo šta da pokažemo i protiv Juventusa", kaže Sergej.



Poruka šampionu.



"I mi smo tu, i spremni smo da se borimo do kraja", dodao je SMS.











Zanimljivo, sada Lacio ima prednost u međusobnom skoru nad Interom, tačnije oba tima su dobila kod kuće sa 2:1, ali Lacio ima bolju gol razliku i više datih golova, pa ako bi bili poravnati na kraju, prednost bi imali Rimljani.



Samo, nijedna računica ne može bez Juventusa, i dalje u Italiji veruju da Juve sudbinu drži u svojim rukama, da rivale čeka kod kuće, ali nikada se titula nije osvajala u derbijima.













Vratimo se Sergeju, on je ponovo u formi od pre par sezona, odrazilo se i na rezultate Lacija. Dominirao je u derbiju, nije to utisak, već to kažu brojevi.



On je oduzeo ćak 19 lopti, pretrčao najviše od svih 12 kilometara, odigrao 67 lopti, imao preciznost pasa od 70%.



Mediji navode da je dao gol i Juventusu, da je održao pravo predavanje sinoć i da je praktično najveći adut Lacija do kraja šampionata u borbi za "Skudeto".