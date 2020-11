Kao bikini! Solskjer bolji od Fergija i Klopa, a evo do kada će biti na klupi Junajteda?!

Ole Gunar Solskjer je bio 100. put na klupi Junajteda u nedelju. Poraz od Arsenala mu je zaljuljao klupu, a sve što se dešava pokazuje da Junajted nema nikakvu konstantnost, da zavisi od trenutka, i da je to osnovni problem.



Već ih zovu "Doktor Džekil i mister Hajd" jer razbiju Lajpcig ili pobede PSŽ, ali posle toga gotovo da ne šutnu na gol u prvenstvu. Ovo je najgori start u istoriji kod kuće, imaju bod iz četiri utakmice.



Da li razmišljaju o promeni trenera?



Ole Gunar Solskjer neće imati mnogo prilika. Kako to biva mogao bi da plati ceh i za sopstvene greške, ali i za pokriće drugih. Jer, nisu mu doveli igrače koje je tražio, mada ni sam nije na kraju imao ideju. Prošle godine je tukao Gvardiolu i Lamparda i stigao do tri polufinala sa timom koji je bio ranjiv i lišen nekih alternativa, ali kada se sve sabere, ocena je ostala za ovu sezonu.



Prvo, rezultati u PL su neprihvatljivi, igre još više. Ne zaboravimo da je Junajted dobio Brajton uz sreću i na kontroverzan način i da po mnogima nije ni zaslužio više u mečevima koje je gubio.



Drugo, Solskjer nije insistirao na odbrani, umesto toga doveo je Van de Beka, pa sada ima višak u veznom redu, a manjak među štoperima. Ima ih šest, četvorici ne veruje. Posle pauze, Junajted će u ligi igrati protiv Evertona, pre toga u Turskoj sutra protiv Bašakšehira, a nakon Anćelotija sledi ipak lakši niz mečeva, VBA, Sautempton i Vest Hem. Nakon toga će Siti stići na "Old Traford".



Solskjer će morati da kupuje vreme, slede mečevi i sa PSŽ i Lajpcigom u finišu jeseni, ali ko zna da li će dočekati. Verovatno će mu biti pružena šansa do kraja novembra, tačnije par nedelja posle pauze, a onda bi klub mogao da potraži drugo rešenje, čitaj Poketina.







Recimo i to da u ovih 100 mečeva, Ole ima 55 pobeda, 21 remi i 24 poraza. Kada se to uporedi sa Fergijem, ima sedam pobeda više, tri od Van Gala, slabiji je jedino od Murinja. Ali, recimo ima bolji skor od Klopovih 100 na klupi Liverpula.



Ali, brojevi lažu, makar kada je u pitanju igra, recimo Murinjo je imao 62 pobede, a smenjen je, sada se mnogi pitaju da li je to bio dobar potez, iako je Solskjer digao ekipu nakon dolaska i zaradio ugovor.



Sve u svemu, pritisak je sada gotovo neizdrživ i vrlo lako se može desiti da idući mesec Junajted dočeka sa novim trenerom na klupi.