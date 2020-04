Kanavaro mašta o jednom klubu

Fabio Kanavaro je rođeni Napolitanac i voleo bi da se vrati na San Paolo.



Trenutno Kanavaro svoj trenerski put gradi u Kini, vodio najjači tamošnji klub Gvangžu Evergrande, ali kada se vrati u Evropu, voleo bi da vodi Napoli.



Zanimljivo, Kanavaro je dete Napolija, za čiji prvi tim je nastupao od 1992. do 1995. godine kada je zabeležio čak 68 nastupa pre selidbe u Parmu.



"Počeo sam trenersku karijeru pre pet godina i maštam o tome da vodim jedan veliki evropski tim, a Napoli je jedan od njih. Imao sam tu sreću da me treniraju neki od najboljih trenera u poslednjih 50 godina i nadam se da ću naučiti od svakog ponešto najbolje i napraviti karijeru. Nadam se da ću biti spreman kada bude trebalo da se vratim u Evropu. Napoli mi je uvek nedostajao, otišao sam kada sam imao tek 21 godinu. Živeo sam u mnogim gradovima širom sveta, ali sam se uvek vraćao u Napulj. Kao dečak sam maštao o tome da postanem legenda kluba", rekao je Kanavaro.



Zanimljivo, Kanavaro je postao prvak sveta sa Italijom i to kao kapiten 2006. godine, a igrao je za Parmu, Juventus i Inter, ali u Napulju nije ostavio dublji trag.