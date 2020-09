Nakon šestomesečnog angažmana u ekipi Tabora iz Sežane (mesta od svega 5 hiljada stanovnika), Mauro Kamoranezi je postao novi trener Maribora.



Maribor prošle sezone nije osvojio titulu prvaka države, uprkos drugačijim ambicijama, pa je Kamoranezi došao sa tom namerom.



Ovaj klub je 15 puta osvajao titulu prvaka Slovenije, i to sve od 1997. godine, a prethodno im je najveći uspeh u istoriji bio kada su osvojili Drugu ligu Jugoslavije 1966/67, baš kada je i Proleter iz Zrenjanina stigao do Prve lige Jugoslavije.



Kamoranezi je do sada vodio tri kluba pre Tabora, i to meksičke Koras de Tepik i Tapačulu, kao i Tigre u Argentini.