Kalčo se ipak završava, plej-of i dalje opcija?

Italija je država sa najvećim brojem žrtvi zbog Korone virusa, brojka broji preko 7500 ljudi pretežno u Lombardiji. Fudbalsko takmičenje je suspendovano još od 9. marta, ostalo je još dvanaest regularna kola da se odigraju plus zaostali mečevi par ekipa.



Nastavak Kalča se najavljivao u par navrata, Lacio i Napoli su hteli da krenu i sa treninzima, ali je sve to otkazano do daljnjeg.



Gravina, predsednik FS Italije najavljuje rasplet Serije A u letnjim mesecima.



"Ne predaje se tako lako. Dok god postoji šansa, nada za nastavkom šampionata i dalje živi. Svestan sam da je sada prerano razmišljati o datumu, ali moramo biti pozitivni, za zdravlje Italijana, i nadati se skorijem kraju nastale situacije"









Pretpostavlja se da bi 45 do 60 dana bilo dovoljno da se prvenstvo završi.



"Ako imamo jul ili avgust, to bi bio pravi period. Predložio sam plej-of kao jednu od ideja, i dalje interesantna. Nadam se da ćemo jednog dana uspeti i da je implementiramo, dalo bi veće interesovanje za Seriju A", izjavio je Gravina za Radio Marte.