Kalčo romantika, De Rosi "budi" Siciliju!

Legenda Rima se vratila u Italiju posle avanture sa Bokom Juniors.



"Kapitano Futuro" je napusti Argentinu početkom godine zbog želje da bude bliži porodici, pre toga je nosio boje Rome skoro dvadeset godina i to u prvom timu "vučice".



Bio je povezivan sa klupom Fiorentine, ali je Komizo verovao u Jakinija. Ipak De Rosija možda uskoro gledamo kraj aut-linije i to na klupi Palerma!



Posrnuli klub sa Sicilije će od naredne sezone igrati u Seriji C. Palermo se tokom ove sezone takmičio u Seriji B, ali su kažnjeni sa -20 bodova od strane FS Italije zbog finansijskih neregularnosti.



De Rosi nema UEFA Pro licencu za trenera tako da ne bi mogao da vodi klubove u Seriji A i Seriji B, ali treće po redu takmičenje ne zahteva najvišu licencu.



Ostaje da se sačeka, Palermo nam je podario neverovatne igrače u vidu Pastorea, Kavanija, Dibale, videćemo da li ih De Rosi može vratiti na pravi put.