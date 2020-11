Kakvi komentari iz Engleske, gledali Sergeja i poludeli za njim! (TVITOVI)

Još jedna dobra partija Sergeja Milinković-Savića za Lacio, odlična priprema za utakmicu reprezentacije Srbije protiv Škotske.



Sergej je briljirao na sredini terena, još jednom dokazao da se radi o fudbaleru fantastičnog potencijala koji može da "poludi" u velikim mečevima.



Sa velikom pažnjom su ga gledali i u Engleskoj, posebno navijači Mančester junajteda koji ga priželjkuju u svom timu umesto Pola Pogbe.



Pogledajte nekoliko tvitova...

Every time I watch Sergej Milinkovic-Savic I become more sure that he should be Paul Pogba’s replacement — UnitedCloud🔴🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@unitedcloudig) November 8, 2020

Milinkovic Savic IS what people think pogba is — Hasnat 🐼 (@SeaweeedBrain_) November 8, 2020

Milinkovic-Savic is midfield bullying. His athleticism and vision is adorable. 💪💪 — यकीन (@aduyanantha) November 8, 2020

Milinkovic savic is needed in the prem. Wouldn’t mind him as a Pogba replacement if he goes — AreebLUHG (@AreebLUHGv8) November 8, 2020