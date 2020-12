Kakva procena "pevca", nije ni čudo što je potrajao šest meseci u Londonu!

Klopov Liverpul se osamio na prvoj poziciji Premijer lige.



"Redsi" su savladali Totenhem rezultatom 2:1, meč je bio pravi derbi dve odlične ekipe, ali ipak je presudio Liverpulov stav da se nikada ne odustaje. U to smo se uverili u bezbroj prilika, večeras je i Murinjo obnovio lekciju, a bogami i Tim Šervuda.



Nekadašnji trener Totenhema, sada analitičar je komentarisao utakmicu uživo u studiju. Pre kornera koji je odlučio meč, to jest pogodak Firmina Šervud je zaključio kako je Totenhem daleko nadmoćniji u vazdušnim duelima, te se ne brine zbog udarca iz ugla.



Firmino je nadskočio svoje čuvare, a Šervud je dobrano izmalerisao svoj tima. Podsetimo Šervud je vodio Totenhem od 16. decembra 2013. godine do 11. maja 2014. godine. Potom se okušao u Aston Vili, ali bez značajnih rezultata.