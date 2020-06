Kakva priprema za Murinja - Pogba u policiji!

Kada se pomenu fudbaleri i skupoceni automobili u jednoj rečenici to obično ne ide na dobro.



Ove sezone su Džek Griliš i Ros Barkli imali neprijatna iskustva u svom ili tuđem vozilu, a nizu premijerligaških fudbalera se pridružio i Pol Pogba.



Naime, po pisanju engleskih medija Francuz je zaustavljen sinoć oko jedan popodne vozeći svoj Rols Rojs. Problem je što je vozilo imalo francuske registarske tablice, dok zakon u Britaniji nalaže da ako je vozilo na Ostrvu više od šest meseci mora imati 'domaću' registraciju.



Vlasnici koji žive već u Engleskoj imaju i veću obavezu, to jest moraju preregistrovati svoj automobil dve nedelje od datuma uvoza.



Pogba je tako završio u patrolnim kolima, čeka ga kazna od 150 funti plus 20 funti za svaki dan koji automobil provede u policiji.



Ne baš dobra priprema pred današnji veliki derbi sa Totenhemom.