Kakva priča - Prozvali ga ludakom, "uvaljivao" Barsi rezervistu!

Jedna od najsumnjivijih kupovina Barselone dobija svoju drugu stranu priče. Sigurni smo da se ne sećate kada je Barselona zimus pazarila mlađanog Mateusa Fernandesa iz Palmeirasa i momentalno ga prosledila na pozajmicu u Valjadolid.



Verovali ili ne, Barselona je platila sedam miliona evra za rezervistu brazilske ekipe. Ovaj 21-godišnji Brazilac je zabeležio 87 utakmica nastupajući za Botafogo i Palmeiras, ali nije bio čak ni redovan starter.



Ipak, sportski direktor Palmeirasa otkriva da njegov transfer nije bila slučajnost i da je on direktno uticao na Erika Abidala. Ovo je njegova priča za brazilski Foks sport...



"Oktobra prošle godine pozvao sam Andrea Karija, Barsinog skauta za Južnu Ameriku, i rekao mu da popriča sa Erikom Abidalom, koji je želeo jednog našeg igrača. Kari je mislio da je to bio Dudu. Abidal je došao da ga gleda na treningu rezervnog tima Palmeirasa. Rekao sam mu "pogledaj momka sa brojem 35". Prozvali su me ludakom što sam verovao u njega, govoreći mi "želiš da prodaš rezervnog igrača Palmeirasa, koji ni ne igra mnogo, u Barselonu?!" Na kraju, Barsini skauti su prepoznali kvalitet...", otkrio je sportski direktor Palmeirasa Aleksandre Matos.



Zanimljivo, usled pandemije koronavirusa i opšteg haosa u Španiji i celom svetu, Brazilac još uvek nije stigao da debituje ni za Valjadolid.



Da li je sportski direktor imao pravo, ili je ovo još jedan sumnjivi posao Barsine uprave, saznaćemo u narednim mesecima...