Kakva priča! Da nije bilo Batistute, Pep Gvardiola ne bi postao to što jeste!

Kada je Gvardiola igrao za Romu bio je prilično nesrećan, već u 32. godini života, daleko od prave forme. Razmišljao je o budućnosti, a na sreću, za saigrač imao velikog Gabrijela Batistutu.



"Ako hoćeš da budeš trener, moraš da se nađeš i pričaš sa ovim čovekom", rekao je "Batigol" Pepu, o svom nekadašnjem menadžeru, Marselu Bijelsi.



Znate verovatno da Gvardiola smatra Bijelsu najboljim trenerom na svetu, ali prošle su pune tri godine od razgovora sa Batistutom dok nije sreo Bijelsu.



U međuvremenu je posle Rome i Breše, otišao u Meksiko, igrao je za Doradose, ne jer mu je bilo do fudbala, već da bi radio sa Huanmom Lilom koga Pep vidi kao najboljeg trenera koji ga je vodio, čak boljeg od Krojfa.



Lilo je bio senzacija u Španiji kada je sredinom devedesetih uveo Salamanku u ligu, i to sa samo 29 godina. Radio je u nizu španskih klubova, stigao čak i do Kolumbije, bio pomoćnik Sampaoliju u Čileu i Sevilji, sada je u Kini, čeka da počne sezona, Hingdao je ušao u Ligu, tamo su Kleo i Jagoš Vuković.



Ali, Lilo nije uspeo da poveže Pepa sa Bijelsom, pa se Gvardiola okrenuo režiseru i scenaristi Davidu Truebi. Pošto je Bijelsa veliki filmofil, Trueba i Gvardiola su prešlo oko 6000 kilometara, otišli u Argentinu, gde im je Bijelsa napravio roštilj. On je bio tada dve godine bez posla, pošto je osvojio na OI u Atini zlato sa Argentinom.



Prvo su pričali o filmovima, Truebu verovatno znate kao režisera scenaristu "Perdita Durango", režisera "Buena Vida", filma koji je bio u najjužoj konkurenciji u Kanu sredinom devedesetih. Njegov brat Fernando je režiser "Bel Epoka", filma koji je 1994. osvojio Oskara za najbolji strani film. Posle par sati opsesivnog razgovora sa Truebom o kinematografiji, Bijelsa je udostojio Gvardiolu priče o fudbalu.



"Kada su počeli, nije bilo kraja, odmah su se našli, taktika, statistika, odmah je Bijelsa doneo kompjuter i videlo se da ga je Pep zaintrigirao", kaže slavni režiser.



Između ostalog Bijelsa je dao nekoliko saveta Pepu, da ne daje intervjue nikome, jer bi to značilo da mora da priča sa nekim velikim medijima, a da male odbije što je ružno. Zato i dan-dans Pep ne daje ekskluzivne intervjue.



"Bio si igrač, znaš koliko je fudbal pokvaren, prljav, koliko je zlih ljudi u njemu, a opet hoćeš da ostaneš. Je li želja tako jaka, to je ključ", pitao je Bijelsa Gvardiolu.



"To mi je u krvi, ne mogu bez fudbala", kaže Gvardiola.



Tako je sve počelo.



Inače Bijelsa je protiv Pepa tri puta vodio tim, ima remi i dva poraza, najbolniji u finalu kupa sa Bilbaom, kada je Barsa slavila 3:0.



Dobro je i prošao, svog prvog učitelja je Pep dobio sa 8:0, Huanmu Lila koji je tada smenjen sa klupe Almerije i bio dugo bez posla.



Pep se nada da će sledeće sezone biti na klupi Sitija protiv Bijelsinog Lidsa u PL, veliki je fan "El Loka" i jedna čeka da se Lids vrati, posle decenije u PL.