Kakva je gromada Zidan, ovo su razlozi zbog kojih su u Realu spokojni pred meč sezone!

Zinedin Zidan je pred finalom. Tako kažu u Španiji, ali sa druge strane, čini se da bolje upućeni u situaciju smatraju da situacija nije tako kritična.



"Iznenadio bih se da ne dobije Borusiju, a i ako ispadne iz Lige šampiona, teško da će dobiti otkaz", tvrdi Alvaro Benito bivši fudbaler kluba koji je otpušten prošle godine, iako je radio u omladinskoj školi i mnogo obećavao kao trener.



Ovan nekadašnji osvajač Lige šampiona sa Realon je kritikovao tim nakon poraza od Barse u polufinalu kupa u jednoj radio emisiji, od tada radi kao komentator.



To mu više leži, dobro poznaje situaciju i siguran je u neke stvari.



"Prvo, da li zaista mislite da Zidan ne bi dao otkaz da ne kontroliše svlačionicu. Igrao sam sa njim, u klubu svi znaju jedno, on je čovek koga ne zanima da bude negde gde ga ne žele", kaže bivši saigrač.







Plus, Zidan dobija finala.



Svih devet koje je odigrao sa Realom je dobio. Ako posmatramo i "finala" kada je ekipa u kritičnoj situaciji i kada se mnogima čini da je gotov, on pobedi. Tako je bilo u Istanbulu, protiv Galatasaraja kada se činilo, nakon poraza od Majorke da je tim dotakao dno i kada se Perez spremao, iako je to demantovao da dovede Poketina. Umesto toga, Zidan je dobio 10 mečeva u ligi, okrenuo sezonu i osvojio titulu.







Kada se gledaju te utakmice, jedno je sigurno, on bolje od bilo kog trenera podnosi pritisak, delom jer je prijatelj sa Perezom, delom jer, iako se provlače priče o nezadovoljstvu mlađih igrača, oni najuticajniji su 100% uz njega.



Zbog toga, čini se da će pre Zidan otići, nego dobiti otkaz. I ove godine se Real izvukao ne samo protiv Sevilje, setime se "El Klasika" ili pobeda protiv Intera, kada je bio u teškoj situaciji.



Zato, uz sve probleme, njegov legat, tri titule Lige šampiona i to kako se uvek vrati kada ga otpišu unose mirnoću u Real, da će sve biti u redu i da će se Madriđani plasirati u top 16 fazu.







Postoji još jedna bitna stvar, Zidan je upozorio Pereza da ovaj tim bez pojačanja teško da može, pa na neki način, on je pristao na to da lagano pravi tim, bez pritiska. U Realu to niko neće reći, doduše to ne znači da su očekivali ovakve probleme u Ligi šampiona, ali ako prođu biće jako opasni. A što se prvenstva tiče, nije još kasno, samo problem je ovoga puta manje Barsa, a više strašni Atletiko.