Kako vam se sviđa nova ultraofanzivna formacija Zinedina Zidana?

Zinedin Zidan je počeo da isprobava formaciju koju nije do sada.



Naime, u meču protiv Majorke on je na teren od samog starta izveo četiri veoma ofanzivna fudbalera, a to su bili Eden Azar, Vinisius Žunior, Garet Bejl i Karim Benzema.



Na sredini su bili Luka Modrić i Fede Valverde koji je počeo umesto Kazemira.



Njegova uobičajena formacija jeste 4-3-3, a dešavalo se da igra i 4-5-1 koja je slična ovoj protiv Majorke, ali je bila da manje ofanzivnih igrača.



Ova formacija je ubedljivo najofanzivnija od početka sezone.



Da li je rešio da igra tako i do kraja sezone?