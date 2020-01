Kako vam se sviđa nova Barsa, šta je promenio Kike Setijen?

Barselona je dobila Granadu, za mnoge nije se ništa promenilo, i dalje je sve na mediju koji mora da rešava utakmice, dok drugi ipak nalaze dobre strane Kike Setijena i upozoravaju da Rim nije izgrađen za jedan dan.



Šta je novo u pristupu Kantabrijca?



Barsa igra agresivnije što pokazuje broj startova i oduzetih lopti. Takođe, brojevi idu u prilog novom treneru, Granada je jednom šutnula na gol, što je posledica agresije i naravno poseda lopte.



Primetno je da Setijen isnistira na bokovima, da su Alba i Roberto imali mnogo više loptu nego kod Valverdea. Bila je to klasična 3-5-2 formacija, Buskets je dobio više slobode, a čini se da je i ekipa dinamičnija nego u 4-3-3 mada je bilo perioda igre kada je tim igrao u staroj formaciji.



Očigledno je da ovo mnogo više liči na Pepovu Barselonu koja napada loptu na protivničkoj polovini i pokušava da presingom što brže dođe do gola. To je Krojfov pristup, Valverdeu se zameralo da je previše konzervativan.



Na kraju krajeva, ovo su prvi utisci, a sve će zavisiti od rezultata.



Već sledećeg vikenda biće mnogo veće iskušenje na "Mestalji" gde ih čeka neugodno gostovanje Barseloni, tamo ne prolaze dobro, Barsa je u poslednja četiri meča samo jednom pobedila Valensiju.