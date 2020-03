Kako radi Fergijev fen i na +15?! Van Persijeva urnebesna priča, iz prve ruke!

Robin van Persi ostaće upamćen kao jedan od najboljih napadača u istoriji Premijer lige, ipak, da nije prešao iz Arsenala u Mančester Junajted, ne bi osvojio titulu i sigurno ne bi dobio taj epitet "jednog od najboljih".



Holanđanin je dao intervju u kom se prisetio te jedine sezone kada je sarađivao sa Aleksom Fergusonom, i u kojoj je osvojio svoju jedinu titulu.



Ipak, u aprilu mesecu, iako je svima delovalo da je trka gotova, jer je Junajted pred gradski derbi sa Sitijem imao 15 bodova prednosti, Ferguson je mislio drugačije.



Siti je pobedio Junajted rezultatom 2:1 i prišao na 12 bodova, a onda je Aleks Ferguson počeo da "grmi".



"Većina menadžera ne bi toliko dramila u takvoj situaciji, ali "šef" je sa druge strane bio drugačiji od ostalih. Dvojica igrača su dan posle utakmice odlučila da izađu u provod, a Ferguson je došao do fotografija iz izlaska. Došao je na sastanak i rekao "OK, momci, ako ne osvojimo titulu, znajte da je to zbog ovih ser...a koja su odlučila da odu u provod", ispričao je Van Persi i nastavio:



"To je bilo neverovatno, bilo je fotografija u 2.00, u 3.00 i u 4.00, tokom čitavog provoda, što je samo pokazalo kakvu su glupost napravili. Tu nije bio kraj, nastavio je da viče: "Od ovog trenutka, ako saznam da je bilo ko izašao u provod pre nego što osvojimo titulu, taj leti, ide na transfer listu!". Nakon tog govora, izašli smo na trening, to je bilo najtežih dva sata u mom životu", ispričao je Van Persi.