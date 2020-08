Kako ovako slaba Barsa može da izbaci moćni Bajern?

Sve osim pobede Bajern Minhena, bilo bi ogromno iznenađenje, i usudiću se da kažem posle revanša sa Napolijem, odnosno Čelsijem, ravno - senzaciji.



Ipak, fudbal ne bi bio fudbal da ne donese uvek neko iznenađenje, a ovde ću se baviti potencijalnim čudima koja su Barsi potrebna da izbaci ovakav Bajern.



Pre svega, treba podsetiti da se ovi timovi ne sastaju često, ali da je spektakl uvek zagarantovan.



U ovom veku, sve je počelo u prvoj Pepovoj sezoni 2008/09 kada su Mesi, Eto i Anri razbili Van Galov tim sa 4:0, pa je remi u revanšu (1:1) bio čista formalnost.



Bajern se revanširao u ONOJ sezoni 2012/13, kada je bio najjači u istoriji i sa Jupom Hajnkesom najpre pobedio Barsu 4:0 na Alijanc areni, a onda u revanšu i 3:0 na Kamp Nou. Verovali ili ne, to je poslednji poraz Barselone na Kamp Nou u Ligi šampiona.



Spektakl svih spektaklova gledali smo ipak dve godine kasnije, kada je Pep sa Bajernom išao na Luis Enrikeovu Barsu sa trijom MSN. Na Kamp Nou je bilo 3:0, doduše nezasluženo, pa je Bajernu pobeda od 3:2 u revanšu bila slaba uteha.













I konačno, četvrti susret u ovom veku zakazan je u "finalu pre finala", na La Lužu 14. avgusta i ovo su čuda koja su Barsi potrebna i zbog čega ima razloga da se nada.



Pre svega, novinar katalonskog Sporta i Skaj sporta, Katalonac Giljem Balag, koji godinama prati Barsu, u uživo uključenju posle utakmice sa Napolijem, najbolje je opisao ovaj tim:



"Videli smo prvo dobro poluvreme, a onda odjednom onakvo drugo, možda se pitate - zašto je Barsa propustila posed, zašto nije nastavila da napada, zašto nismo više videli Mesija...





Ali počinjem da mislim da ova Barsa poznaje svoje limite i pogledajte samo postavu - napred imate dvojicu 33-godišnjaka koji ne vole da igraju odbranu. U sredini 32-godišnjeg Rakitića, a nazad Pikea od 33. Dakle, oni ne mogu da igraju jak tempo, da igraju agresivno kao nekada... dali su gol na vreme, imali prednost i kako onda treba da igraju? Pa da, pametnije je igrati konzervativno sa posedom i bolje je ne izgubiti ga ako možeš da tako napraviš sebi problem.











Čuo sam, tu i tamo na Kamp Nou, u okruženju bliskom klubu, da se priča da ova Barsa zna da je jedini način da osvoje Ligu šampiona - imati 15, 20 minuta dobrog fudbala, da Mesi uradi nešto i da onda igraju ovako kao drugo poluvreme protiv Napolija. Da prepuste posed, da se uzdaju u Pikea i Lenglea i priznajmo, ovo je jedini način na koji Barsa može da se nada. Ovo nije više ona Barselona kakvu smo navikli da gledamo.



Zašto večeras nije igrao Ansu Fati? Prodoran je, jedino pravo krilo, najbolji u igri jedan na jedan posle Mesija... ali, shvatite, Barsa ne želi da igra taj fudbal. Riki Puđ? Energičan, kreativan, brz, odličan mladi vezni igrač, zašto nije igrao? Zato što Barsa želi da ima kontrolu, da igra na sigurno i da ne rizikuje, a to je ono što Ivan Rakitić radi godinama. Do kraja imate tri utakmice, tri finala, i ako imate par nestvarnih trenutaka Lea Mesija, sve je moguće i važno je što manje rizikovati, naročito ako si svestan svojih mogućnosti i limita", objasnio je Balag.













I ono glavno pitanje - da li je ovakva Barsa dovoljna da se suprotstavi jednom Bajernu? Naravno da nije, ali što onda izlaze na teren? Zato što je to fudbal i zato što svakom može da se desi loše veče, što je, priznaćete, najteže kada je tu nemačka disciplina, najkompaktniji tim u top formi posle dovoljno odmora od osvojene duple krune u Nemačkoj.



Šta to ima Bajern i kako Barsa da odgovori?



Da pođemo od bekova - po mom mišljenju, povreda Pavara je najbolja moguća vest za Bavarce, jer će tako Džošua Kimih igrati desnog beka, a Tijago Alkantara bi mogao da dobije mesto od prvog minuta, uz Leona Gorecku i Tomasa Milera ispred. S druge strane igraće neverovatni Alfonso Dejvis i strah me je da pomislim šta bi on i Gnabri ili Koman mogli da urade Nelsonu Semedu. Bajernovi bekovi su jednostavno, za klasu ispred trenutnog Albe i Semeda i iskreno se nadam da će desno ovaj put igrati Serhi Roberto, koji je mnogo bolji u pozicioniranju i u defanzivi i biće dodatni i "vezni" kada to bude potrebno da ekipa malo odmori od žestokih napada Bajerna.













Sledeći je vezni red, Barsa ne može da igra na posed sa ovim Bajernom, ne može da bude dovoljno agresivna, jer za to nema dovoljno snage 90 minuta. Dakle, "stick together" i čekaš grešku rivala i brz pas unapred da Mesi uradi nešto - da gol ili spoji Suareza ili Grizmana.



Frenki de Jong je protiv Napolija odigrao ponajbolju utakmicu od kako je došao, ali je daleko od onog igrača iz Ajaksa i ne zato što ne igra dovoljno dobro, već zato što ovaj tim i ova taktika Barse, ne otvara dovoljno prostora da on komanduje i drži loptu. Barsa, kao što je i Balag rekao - ne želi i nema snage da igra taj fudbal.







Koliko god čudno zvučalo, pored De Jonga, najveću ulogu u veznom redu protiv Bajerna mogao bi da odigra Arturo Vidal. Iako nije po ukusu navijača, on je ogledalo ove Barse o kojoj je i Balag pričao. Kada prihvatimo da je ova Barsa najkonzervativnija u postkrojfovskoj eri, prihvatićemo i da je Vidal najpotrebniji u Busketsa i De Jonga u veznom redu. Vidal odlično poznaje Bajern, ima ogroman motiv da osvoji Ligu šampiona, odmorio je protiv Napolija zbog crvenog kartona, baš kao i Buskets. Vidal, De Jong i Buskets ne obećavaju nikako posed lopte, već upravo to "stick together", presecanje napada, u čemu su Buskets i Vidal maheri, i čekanje pravog trenutka za taj jedan, dva ili tri napada.













Idemo dalje, krila iliti dodatne dve pozicije koje Bajern ima, a Barsa ne. Barsa ove sezone igra i bez tog levog krila, jer desno nikada nije ni imala sa Mesijem u postavi. Grizman igra tog nekog "all around" drugog napadača, prevedeno - levo smetalo, koje više šteti nego što pomaže, ali - igra pre Fatija, jer ako on bude u toj jednoj od ukupno tri šanse, Barsa će pre dati gol.



Bajernova krila su nešto drugo, i Flikov fudbal je nešto najsličnije onom Hajnkesovom sa Robenom i Riberijem. Gnabri je siguran desno, a pitanje je da li će Koman biti spreman, pa su alternative Perišić i Kutinjo. Sa protokom lopte, napadom po krilima, ne znam kako Barsa može da smanji broj Bajernovih šansi za gol na ispod 10.











I onda ćemo doći do srca i duše tima, tandema Miler-Levandovski koji igraju najbolji fudbal u karijeri. Miler je konačno prihvatio ulogu "pakera", a ne "second strikera", to najbolje pokazuje nestvarna brojka od 25 asistencija ove sezone.



A šta tek onda reći za Roberta Levandovskog? Čelsiju je spakovao još dva, i asistirao kod druga dva gola, nakon što je u Londonu imao gol i dve asistencije. Da li Pike i Lengle mogu da čuvaju Levandovskog? Pa, utisak je da ne postoji štoperski tandem koji može da ga sačuva ove sezone. Prvi je strelac Lige šampiona sa 13 golova, a ukupno je ove sezone dao 53.







I za zaključimo onda ovo predviđanje - kako ova Barsa može da pobedi nikad jači Bajern u nikad boljoj formi, najizbalansiraniji tim Evrope?







Reći ću samo jedno - ako je Di Mateo sa Čelsijem izbacio Barsu i pobedio Bajern u finalu na Alijanc areni, onda svako ima pravo da se nada i najružnijem trofeju u Ligi šampiona, pa čak i najružnija Barselona u novijoj istoriji.