Kako ne nauče? Ovo su razlozi zbog kojih razapinju Zidana, pogađate šta mu najviše zameraju?

Da li mediji nisu naučili ili su ovoga puta stvarno u pravu?



Real pobeđuje, ali ne impresionira, mediji su zgroženi nekim odlukama trenera, a svašta mu se zamera, iako je pogotkom Vinisijusa pobeđen Valjadolid.



"Menjamo se", kaže Francuz na pitanje zbog čega tim ne uspeva da pohvata konce, a realno ispunili su svoju kotu sreče u uvodnim kolima.



Šta se sve zamera Zidanu?



Pre svega lutanje oko formacije, ni on sam ne zna da li da igra 4-3-3 ili "Dijamant formaciju" u kojoj Isko ili Odegard igraju pleja. Norvežanin koji je preležao virus je bio iznenađen što igra od početka u San Sebastijanu to se ispostavilo kao promašaj.



Mediji upiru prstom u Zidana zbog Azara na kome je insistirao. Belgijanac se ponovo pojavio nespreman, da ne kažemo debeo, i ove sezone i već se povredio. On je u Čelsiju propustio 20 mečeva za sve godine u Engleskoj, alarm je upaljen.



Nikome nije jasno šta Zidan pokušava sa Vinisijusom. Javnost smatra da je bez razloga juče pokušao sa Jovićem, ako ga već prodaju. Naime, Srbin je, prema informacijama "Marke" na izlaznim vratima, a počeo je dva meča u nizu.



Vinisijus je dao gol kao rezerva, sada ga svi očekuju kao startera protiv Levantea, ali sa Zidanom nikada ne znate.







Ima onih koji smatraju da je trener nezadovoljan time što nije dovedeno nijedno pojačanje, osim igrača koji su se vratili sa pozajmica, da menja previše jer ni sam ne zna šta može da očekuje od ekipe. Mnogi i upiru prstom u prošlu sezonu smatrajući da ako Benzema ne bude igrao na najvišem nivou, Real neće daleko stići, odnosno da je njegova klasa pokrila slabosti tima.



No, kada god su otpisivali Zidana, Real ih je demantovao, pa nema razloga da se veruje da su mediji ovog puta u pravu.



Za Real je bitno da dobije na gostovanju za vikend i mirno ode na odmor...