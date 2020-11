Kako može Arsenal do titule? Arteta dao objašenjenje koje nije za svačije uši

Menadžer Arsenala Mikel Arteta istakao je da je klubu potrebno više prelaznih rokova kako bi bio konkurentan za titulu u Premijer ligi.



Klub sa Emirejtsa od 2016. godine nije završio među četiri najbolja u engleskom šampionatu, a situacija ne nagoveštava bolje dane ni ove sezone.



Na poslednjih pet utakmica "tobdžije" su upisale samo jednu pobedu, pa je sredina tabele realno stanje stvari posle uvodnih desetak kola.



Ove teme se dotakao i Arteta koji je istakao da je višestruko više prelaznik rokova ne bi li stekao kredit da se bori za trofej.



"Postaviti sebe da se takmičiš na nivou trenutnih klubova u Premijer ligi gde je za titulu potrebno oko 100 poena, za to je potrebno vreme. U fudbalu vreme za nešto je veoma precizno i ljudi su nestrpljivi" - rekao je Arteta.



Istakao je da je svestan da bi svi koji vole Arsenal želeli da ga vide na vrhu, ali da stvari ne stoje tako jednostavno.



"Moja jedina namere je da svaki put pripremim meč. Znali smo od starta šta se dešava, jer to nije nešto na šta nailazimo u poslednjih godinu dana, već to dublje seže u prošlost, ali svi smo spremni" - rekao je Arteta.



Arsenal posle uvodnih devet kola zauzima 12. mesto sa 13 bodova, sedam manje od lidera Totenhema.