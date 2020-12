Kako je Van Persi "ohladio" predsednika Arsenala, detalj kada je ljubav pukla

Nekadašnji holandski fudbaler Robin Van Persi proveo je u Arsenalu osam godina, ali je za to vreme osvojio dva trofeja (FA Kup i Komjuniti šild) nedovoljno za napadača takvog ranga.



Klub je napustio neposredno pred početak sezone 2012/2013 prešavši u Mančester junajted i već u debitantskoj godini osvojio Premijer ligu.



Koliko je bio gladan trofeja svedoči i razgovor sa predsednikom kluba koji mu je brojkama pokazivao da je "tobdžije" posluju stabilo.



To je izazvalo kontrareakciju svojevremeno nestašnog momka iz Roterdama.



"Jednoga dana predsednik mi je pokazao poslovanje kluba izraženo kroz pozitivne brojke. Odbrusio sam mu da me to ne zanima. Želim da osvojim Premijer ligu" - rekao je Van Persi.



Kao što smo naveli, to mu je i uspelo već 2013. godine tokom prve sezone van Emirejtsa.



Ipak, na tome se završilo pošto je u tri godine na Old Trafordu osvojio još samo jedan Komjuniti šild.