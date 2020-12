Kako je on na čelu Barse, a žali što Mesi nije otišao?! Ni to nije sve, Kamp Nou se "urušava"?

Mnogima nije jasno zbog čega je Karles Tuskets izabran za privremenog v.d. predsednika Barselone, a sada možda i imamo odgovor.



On je dao intervju za katalonske medije, tačnije uživo u programu je rekao sledeće:



"Bartomeu je letos trebalo da proda Mesija!".



Tuskets je to obrazložio sa ekonomskog aspekta, što samo potvrđuje u kakvom je finansijskom problemu katalonski klub.



"Sa ekonomske tačke gledišta, klub bi bolje prošao da je letos prodao Mesija. Time bi zaradio ogroman novac i usput još mnogo uštedeo i tako bi stao na noge", rekao je Tuskets.



On je takođe potvrdio da neke račune privremena uprava nije želela da plati i potpiše, jer su sumnjivi.



"Dobili smo neke račune koje je prethodna uprava završila u svojim poslovima i odbili smo da ih potpišemo. Oni će biti tema narednog sastanka. Neću otkriti o čemu je reč, ali ili nisu dobro formulisani ili nisu u skladu sa tržišnom cenom", istakao je Tuskets.







Ni tu nije kraj, pošto je otkrio i da se deo stadiona Kamp Nou bukvalno raspada.



"Navijači ovo možda ne znaju, ali Kamp Nou se bukvalno urušava. Jedan deo konstrukcije na stadionu se počeo urušavati. Na nekim mestima otpadaju delovi krova i oni su već nekoliko puta pali na tlo u blizini ulaza na stadion", istakao je Tuskets.





Što se tiče zimskih pojačanja, ona su moguća samo ukoliko neko od trenutnih članova tima napusti klub.





"To je predočeno treneru Kumanu, ako neko ode i zaradimo od prodaje igrača, moći ćemo da investiramo u neko od pojačanja. Dolazak Nejmara je praktično nemoguć, novom predsedniku će biti potreban čarobni štapić da finansijski izvede tako nešto", zaključio je Karles Tuskets.