Kako je Matić okrenuo sudbinu u svoju korist u Junajtedu!

Nemanja Matić je uspeo da se izbori za produžetak svog ugovora na "Old Trafordu". Bolje rečeno 'naterao' je Solskjera svojim odličnim partijama.



Srpski reprezentativac je stigao iz Čelsija u Mančester Junajted 2017. godine na zahtev Žoze Murinja. Posebni je hteo da ponovo ostvari uspešnu saradnju iz dana na "Stamford Bridžu" i prvi dani ponovne saradnje su bili i više nego uspešni.



No Portugalac je već krajem 2018. godine, došao je Solskjer. Norvežanin je koristio Matića u prvih jedanaest na početku, međutim navijači su sve glasnije ispoljavali nezadovoljstvo ka partijama veznog igrača - partija protiv Evertona i poraz od 4:0 je prelila čašu.









U isto vreme ni Fred nije briljirao te se govorilo o januarskoj selidbi, pre svega Matića. Ipak kombinacijom povrede i taktičkih zamisli naš reprezentativac dobija šansu, tokom januara je došao i Bruno Fernandešom. Sa buđenjem Freda delovalo je to kao jedan od boljih trija na sredini terena Mančester Junajteda nakon dužeg vremena.



Tu su i brojke, Junajted je sačuvao mrežu na 14 od dvadeset mečeva na kojim je Matić igrao. Dobio je jednogodišnji produžetak do leta 2021. godine, deluje da čak ni to neće biti zadnja njegova godina na "Old Traford".



Pogba se uskoro vraća punim treninzima, očekuje se da će biti u potpunosti spreman za nastavak šampionata kada do njega dođe. Mada pitanje je gde će francuski superstar naći svoje mesto, Bruno, Fred i Matić za sada odlično diktiraju i sarađuju sredinom terena.