Kako je Jup Hejnkes imao veliku ulogu i u ovoj tituli!

Sećate se Bajerna koji je osvojio tri trofeja u jednoj sezoni prethodni put?



Nije bilo tako davno, to je sezona 2012-13, Bajern je osvojio sve što se može osvojiti, igrali su ultra napadački fudbal, mnogi će reći da se radi o najboljem timu svih vremena, baš su gazili sve pred sobom.



Tada je na klupi sedeo Jup Hejnkes, legendarni trener ovog kluba.



Ovaj trener je završio svoju karijeru u sezoni 2017/18 kada je došao kao zamena za Anćelotija na klupi Bavaraca, a verovali ili ne, i on je imao veliki uticaj na ovu sezonu u kojoj je Bajern ponovio njegov uspeh iz sezone 2012/13, osvojio je tri trofeja.



Kako?



Jednostavno, ovoga puta je on birao trenera, izabrao je Hansija Flika nakon otkaza Niku Kovaču.



Preko telefona je tada nervoznom Hansu Fliku rekao sledeće pred utakmicu sa Borusijom:



"Ne brini. Znam ja Bajern, pobedićeš sa 3:0 ili 4:0", rekao mu je tada.



Bajern je tada pobedio Borusiju sa 4:0, ostalo je istorija koju piše Hans Flik.