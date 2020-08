Kako će Dušan Tadić izgledati u novom dresu?

Sinoć smo dobili i drugog učesnika velikog finala Lige šampiona. Bajern Minhen je ubedljivo savladao Lion rezultatom 3:0, iako su Garsijini momci imali par ozbiljnih prilika, ali ih gol nije hteo.



Ovo znači da "lavovi" zasigurno neće biti u LŠ naredne sezone što je obradovalo Ajaks i našeg Dušana Tadić, "kopljanici" će nastupiti u kvalifikacijama za LŠ u poslednjem kolu.



A danas su Holanđani i predstavili nove dresove, ova garnitura će biti namenjena upravo gostovanjima u Evropi.



Dresovi predstavljaju i omaž 2. junu '71 kada su "kopljanici" pod Krojfovim vođstvom stigli do prvog trofeja u Evropi savladavši Panatinaikos rezultatom 2:0 u finalu na "Vembliju".



Nema sumnje da naša "desetka" izgleda odlično u ovome, videćemo da li će napred dobiti i pojačanje u vidu Luisa Suareza kojeg povezuju sa povratkom u Amsterdam.



From blood, sweat and tears.

To the golden years.



We celebrate 02.06.71.#ForTheFuture