Kako bi to izgledalo, Runi progovorio o letu 2010. - Murinjo i komšije bi bile odbijene zbog Gvardiole!

Vejn Runi je i dalje u fudbalu. Nekadašnji kapiten Engleske trenutno obavlja funkciju igrača/trenera Derbi Kauntija, legenda Mančester Junajteda je izjavio kako bi želeo da nastavi stazama svojih nekadašnjih saigrača Lamparda i Džerarda. Očekujemo ga uskoro i u PL, a Runi je priznao kako je 2010. godine bio blizu odluke da napusti i klub, ali i ligu.



Za Fergusonovog miljenika je postojalo veliko interesovanje, Čelsi i Siti su hteli da ga otkupe, Murinjo je još ranije da ga dovede kod "plavaca", tada je vodio Real Madrid i nastavio je da prati Runijeve partije, ali Vejn je imao samo jedan san - Barselonu!



"U mojoj glavi tada, u periodu od dva dana, bio sam spreman da odem i igram u Španiji. Idealno, voleo bih da odem u Barselonu, ali bliži je bio Real Madrid. Čelsi je takođe uvek bio tu. Sećam se kako sam sedeo i razmišljao 'zamisli igraš u Barseloni sa Mesijem, Ćavijem, Inijestom i Buskecom'. Tada je Mesi igrao više na krilu. Verovao sam da bih se uklopio savršeno"











"Mislim da je dobro dokumentovano kako su me Čelsi i Murinjo hteli. Tu su još bili Real Madrid, Barselona i Siti, ali nikada mi nisu bili opcija. Siti je bila samo spekulacija, ostala tri su bila više verovatna", izjavio je Runi za United podkast.



Na kraju je ostao na "Old Traford", razgovor sa Fergijem ga je uverio u to, ali i novi ugovor koji je ubrzo potpisan. Runi i jeste sarađivao sa Murinjom, dočekao je Portugalca 2017. godine na "Old Trafordu" da bi se kasnije vratio u Everton.



Tadašnja Pepova Barsa je bila neponovljiva, zamislite šta bi sve radili i sa dodatkom u vidu igrača poput Vejna Runija.