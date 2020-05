Kakav udarac za Junajted, u "Restart" sa jednim napadačem!

Ništa od ostanka u Junajtedu.



Naime, iako su se u klubu nadali da će Šangaj omogućiti Igalu da tokom leta produži pozajmicu i ostane do kraja sezone u Junajtedu, Kinezi su neumoljivi.



Naime, Šangaj Šenhua je naložio Nigerijcu da se do kraja meseca pojavi u klubu, prođe dvonedeljni karantin i nastavi sa pripremama za nastavak kineske lige.



To se neće svideti Afrikancu, ali nema izbora. Junajted je i dalje nesiguran kada je u pitanju njegov ugovor, on se nadao da će završiti prekinutu sezonu, ali na papiru je sve jasno, pozajmica je do 1. juna.



Igalo je plaćen 4 miliona, pozajmica do leta, ali je pandemija ograničila njegove utakmice do početka marta.



On ima platu 130 000 funti, Kinezi doplaćuju ostalo, ali mu je Šangaj ponudio produžetak ugovora, zarađivaće neverovatnih 2 miliona evra mesečno.







Jasno da Junajted nema tu šta da traži, niko ne može da parira Kinezima, a priča o Njukaslu takođe nije realna. Tako će Solskjer u nastavak šampionata u junu sa samo jednim napadačem, tek oporavljenim Rašfordom.