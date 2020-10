Kakav problem za Zidana, trojica na jednoj poziciji su povređeni, traži se alternativa

Ekipa Real Madrida je podigla samopouzdanje nakon utakmice protiv Barselone, ali postoji problem koji muči Zinedina Zidana.



Radi se o poziciji desnog beka, trenutno nema apsolutno nikoga kome je to prirodna pozicija, a da je potpuno zdrav.



Već neko vreme je Dani Karvahal povređen i vraća se možda i u decembru zbog povrede kolena, a Alvaro Odriozola je takođe među povređenima.



Alternativa jeste Naćo Fernandez, inače štoper koji može da odgovori poziciji desnog beka, ali se i on povredio kako prenosi "Marka".



On se povredio u "El Klasiku", a ko će igrati kao desni bek?



Zidan je najbliži Lukasu Vaskezu kao najrealnijem rešenju u doba kada će Real odigrati ogroman broj utakmica.