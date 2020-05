Kakav je čovek Van Dajk! Kapa dole!

Virdžil van Dajk je za kratko vreme izrastao u jednog od najboljih fudbalera na planeti, štoper Liverpula je bio visoko u izbori za "Zlatnu loptu" i FIFA "The Best" nagradu prošle godine, dobio je i priznanje UEFA za najboljeg igrača u Evropi.Nastavio je da blista i ove sezone, već ga porede sa nekim od najvećih imena u istoriji Premijer lige, a sada je pokazao da je i sjajan čovek.Naime, on je kupio četiri sezonske karte za utakmice holandskog kluba Groningen, u kojem je i započeo svoju fudbalsku karijeru, ako bi pomogao klubu da se izbori sa finansijskim problemima.", napisao je Van Dajk na društvenim mrežama.Iz kluba su mu se zahvalili jednostavnim "tvitom": "Veliki Virdžil!".On nije i jedini fudbaler koji je pomogao ovom klubu donacijama, to je uradio i bivši napadač Mančester junajteda i Fulama Erik Nevland, kao i as Barselone Luis Suarez, koji je jednu sezonu proveo u Groningeu, za koji je na 37 nastupa postigao 15 golova u sezoni 2006/07.