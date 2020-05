Kakav je čovek Baloteli, ako Kjelini ovo kaže o njemu? Ali, i od lošeg ima gori!

Biografija Đorđa Kjelinija će uskoro biti u knjižarama, ali je predstavljena pre par dana, a neki delovi su već poznati, uostalom Kjelini je govorio otvoreno o onome što je napisao.



"Samo dva čoveka su me izneverila, odnosno nisam mogao sa njima, jedan je Baloteli koji nema nikakav respekt za tim. Sećam se Kupa Konfederacija u Brazilu 2013. kada ga nije bilo briga ni za koga, zaslužio je šamarčinu", kaže uvek iskreni kapiten Juventusa.



"Neki ljudi su ga smatrali za jednog od pet najboljih napadača na svetu, nikada nije bio među prvih 20", dodaje "Kjelo".



Ali ima gori.



"Da, Felipe Melo, on je najgori od najgorih, ne podnosim ljude koji nemaju poštovanja za saigrače, koji su uvek protiv, udaraju kontru. Kada god je bio blizu, poželeo sam da da pretučem. Baš trula jabuka, rekao sam to i čelnicima", kaže Kjelini za Brazilca koji je bio baš veliki promašaj.



Čeka ga okršaj sa Balotelijem koji igra za Brešu.







"Ma to je na terenu, nema šta da se razgovara, to je moje mišljenje, igram kao i protiv svih drugih. Ali, kod njega nije problem što igra loše, ili što izađe par puta nedeljno, problem je što nema nikakvog poštovanja i to nije jednom, nikada ga nije imao", dodaje Kjelini.



On je takođe rekao da mrzi Inter, ali da ne osuđuje ni Materacija što mrzi Juventus.



"Nije to mržnja prema igračima, i Majkl Džordan mrzi Pistonse. Ali to nema veze sa igračima, sa njima sa uvek dobar, kad sam povredio koleno prvi me zvao Havijer Zaneti, a on je simbol kluba. Zato nemojte da me pogrešno shvatite, to je ono što tera da budemo bolji i da se više trudimo", dodaje Kjelini.