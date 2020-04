Kakav je Alegri, a kakav Pep? Ispovest iz prve ruke...

Mehdi Benatija je imao priliku da igra za Bajern Minhen i Juventus, ali je nažalost možda i prerano odlučio da napusti Evropu i ode u katarski Al-Duhail januara 2019. godine.



Marokanac je u intervjuu za portal Goal.com govorio o svom periodu u Juventusu i kako je zbog Maksa Alegrija odlučio da ode.



"Alegri je sjajan trener i dobra osoba. Nisam imao nikakvih problema sa njim niti bilo kim u klubu. Jednostavno, on je prekršio obećanje. Na pripremama u SAD, otvoreno mi je rekao da ćemo ja i Kjelini biti starteri, a da će Bonući morati da se bori da zasluži mesto. Postigao sam dva gola u finalu Kupa Italije i pregovarali smo oko novog ugovora. I onda, četiri utakmice u nizu bio sam na klupi i nisam odigrao ni minut. Imao sam utisak da me je iskoristio i potom rekao da više neću igrati za Juve dok je on tu kao trener", prisetio se Benatija.



Marokanac se prisetio i perioda iz Bajern Minhena, gde je dominirao pod palicom Pepa Gvardiole.



"Taktički, on je ubedljivo najbolji trener na svetu. Ne vidim nikog ko može to što radi Pep. Ali, ne sviđa mi se njegov odnos sa igračima sa one druge, ljudske strane. Nije me impresionirao kao osoba. Ipak, siguran sam da bi on bio pravi trener za Juventus, ali i Mauricio Sari ima sjajnu filozofiju. Ne treba zaboraviti da je tek stigao i da je za sve promene potreban period adaptacije. Juventus je i dalje u trci za sve trofeje", ističe Benatija.







Ovaj 33-godišnji štoper eksplodirao je u dresu Udinezea u periodu od 2010. do 2013. godine, pa ga je kupila Roma. Posle samo jedne sezone na Olimpiku, Gvardiola ga je odveo u Bajern Minhen za 26 miliona evra. Ipak, nije se najbolje snašao, pa je posle dve sezone otišao najpre na pozajmicu u Juventus, koji ga je potom i otkupio 2017. godine za ukupno 20 miliona evra.