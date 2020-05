Kakav danak neiskustvu, Augsburg bez trenera i to zbog paste za zube!

Sutra se nastavlja Bundesliga, prva među najjačim ligama Evrope.



Vraćaju se na teren i fudbaleri Augsburga, ali na klupi neće biti trenera Hajka Herliha koji je napravio neverovatnu grešku.



Naime, on je zaboravio da ponese pastu za zube u hotel i zbog toga je otišao do obližnje prodavnice, što je strogo zabranjeno.



"Napravio sam grešku jer sam napustio hotel. Iako sam vodio sve higijenske mere kada sam napuštao hotel i vraćao se u njega - ne mogu ovo da vratim. Nisam uspeo da se ponesem kao čovek koji treba da daje primer drugima", rekao je Herlih.



Neverovatna situacija, zaista, a Herlih je priznao grešku.



"Priznajem grešku i zbog toga neću voditi tim na treningu u petak, kao ni u subotu na utakmici protiv Volfsburga", rekao je on.