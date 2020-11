Kada Mitar ovako skače i razigrava, ne pomaže ni Bane - Fulam, konačno!

Fulam je do prve pobede u sezoni došao tek u sedmom kolu, Aleksandar Mitrović je bio dvostruki asistent, a pogađali su Rid i Aina u 26. i 30. minutu.Fulam je po prvi put van zone ispadanja ove sezone, pošto sada ima četiri boda, ispod je ostao VBA sa tri, te Šefild i Barnli sa po jednim.Domaći su od početka krenuli sa jasnom namerom da danas osvoje tri boda, a posebno se istakao naš Aleksandar Mitrović.On je u 26. minutu u svom stilu bio najviši u skoku, glavom je poslao loptu na peterac, a tamo je sačekao Bobi Rid, ni Bane Ivanović nije uspeo da je izbije iako je bio blizu. Samo četiri minuta kasnije, lepa akcija Fulama po levoj strani, Mitrović odlaže do Aine, a o vaj postiže evrogol, sa dvadesetak metara pravo u rašlje - 2:0. Do kraja utakmice, tokom drugog poluvremena, Fulam je bio iznenađujuće organizovan i u fazi odbrane, mada to ide i na račun prilično neubedljivog VBA.Ekipa Slavena Bilića lako je mogla da primi i treći pogodak u 81. minutu, kada je golman Džonston pogrešno procenio i izleteo, a na gol liniji ga je spasio saigrač izblokiravši udarac laktom. Ipak, VAR je utvrdio da nije bilo dovoljno elemenata za penal, inače bi Mitrović imao priliku da se upiše u strelce sa 11 metara.