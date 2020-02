Kada je poslednji put ovako izgledala, Barsa je jedva završila u Kupu UEFA!

Fudbaleri Barselone prekinuli su niz loših rezultata na gostovanjima, pošto su u nedelju pobedili Betis rezultatom 3:2, ali daleko od toga da u klubu imaju razloga za optimizam.



Zimski prelazni rok je odrađen očajno, iako se već tada znalo da Luis Suarez neće igrati do kraja sezone, a da je samo pitanje trenutka kada će se opet povrediti i Osman Dembele.



Klub se odrekao četvorice igrača, otišli su Žan-Kler Todibo, Musa Vag, Karles Alenja i Karles Perez, i Setijen na raspolaganju ima samo 15 prvotimaca.



Najveći problem na sve to jeste igra u odbrani, pošto je Barselona skoro pa ponovila negativni rekord posle 17 godina, tačnije od one sezone kada je Radomir Antić zamenio Luja van Gala.



Barsa je tada primila čak 30 pogodaka posle 23. kola u La Ligi (baš zato je i Antić zamenio Van Gala na polusezoni), a sada je posle isto toliko mečeva stigla do 28.



Samjuel Umtiti je opet na meti kritičara, Đerar Pike je totalno van forme ove godine, baš kao i Đordi Alba, Klemen Lengle je dobio drugi crveni karton ove sezone, dok je Žunior Firpo ponovo razočarao kao starter.



Poređenja radi, te sezone 2002/03, Barsa je sezonu završila tek na šestoj poziciji, što je na kraju bio i uspeh, pošto ih je Radomir Antić preuzeo kada su bili 14. na tabeli, a ipak ih je doveo do Evrope, makar do Kupa UEFA.



Sada, primljeni golovi više nego ikada odlučuju o tituli, većina trenera veruje da je odbrana ta koja donosi trofeje, pa je jasno koji će biti najveći problem Barselone do kraja sezone.





Takođe, vredi istaći da je Real Madrid primio duplo manje golova od Barse (14), a Atletiko 15.





Barsa sada ima dve utakmice na Kamp Nou, protiv Hetafea i Eibara, a potom slede dva paklenja gostovanja Napoliju i Real Madridu, pa Setijen nema mnogo vremena da zbije redove i utegne odbranu..,