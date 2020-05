Kada će Ronaldo u penziju? - Kada prestigne najvećeg

Kristijano Ronaldo je čovek-mašina.



Portugalac u svojoj 35-oj godini pokazuje i dalje neverovatnu glad za uspehom, a u isto vreme nastavlja sa odličnim brojkama po pitanju golova koji su mu opsesija.



Petostruki dobitnik Zlatne lopte do sada ima 725 pogodaka na profesionalnom nivou. Mreže je tresao i u Junajtedu i Real Madridu, gde je najbolji strelac kluba, a i sada u "staroj dami".



Geri Nevil se usudio da prognozira kada će Portugalac 'okačiti kopačke o klin'.



"To je opsesija, apsolutna opsesija za postizanjem golova. Rad na sebi svakog dana, biti najspremniji što možeš. Veruje da diže svoj profesionalizam iz godine u godinu. Nemam sumnju da želi još da igra, mislim da ima plan da sruši Peleov rekord. Iskreno verujem da želi Peleove brojke, to mu je cilj. Želi da bude najveći ikada i to mu je jedina namera. Igrao je svuda, osvajao je trofeje gde god da je igrao", izjavio je Geri Nevil za engleski Skaj Sport.



Pele tvrdi da je pogodio mrežu 1281 puta dok statistika pokazuje 767 golova u 831 utakmica. Ronaldo sa svojih 725 na 1036 utakmica zauzima sedmo mesto. Ispred sebe prvo ima Lea Mesija sa pet više na 911 utakmica, zatim Gerd Miler sa 735 golova i Puškaš sa 746 golova.



Pitanje je samo koji tačno Peleov rekord želi da stigne.