Kad vas trener ovako ceni, Pogba je najbolji vezista na svetu?!

Mančester junajted je izgubio od poslednjeplasiranog Votforda, a Pogba je igrao u drugom poluvremenu.



Odigrao je dobro, učestvovao kod opasnih akcija Junajteda, a Solskjer ga je hvalio.



"Stvarno je igrao dobro otkako je ušao. To je veliki, veliki plus za njega. Možda ćemo početi sa njim. Jednostavno želite sve više i više kvaliteta u timu kada on igra", kaže Solskjer.



Kaže i da je najbolji na svetu kao univerzalni vezista.



"On može da igra svuda, u čitavoj sredini terena. On je "box-to-box" vezista, videli ste kako je kreirao šanse sa Rašfordom i Marsijalom otkako je ušao protiv Votforda. Sjajno je imati ga jer je najbolji univerzalni vezista na svetu", rekao je Solskjer.