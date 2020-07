Kad Siniša pobesni, iznervirali ga mediji!

Sledeći meč koji Bolonja bude igrala biće protiv Parme, a Siniša Mihajlović neće sedeti na klupi iz razloga što je dobio crveni karton u prethodnom meču.



On je poprilično besan bio tokom konferencije za novinare pred duel sa ovim timom.



"Naš sledeći protivnik? Mnogo toga će u ovom meču zavisiti i od nas, otvorena je utakmica. Situacija u Evropi? Radimo šta treba da radimo, mi smo profesionalci, ali ne želim da plačem niti da više odgovaram na neka pitanja. Imate deset dana da spremite pitanja i onda dođete ovde sa istim pitanjima koja mi postavljate preko neke stvari", kaže Siniša.



Nastavio je u istom ritmu.



"Od deset pitanja, devet je uvek isto. Voleo bih da pokažete malo više mašte. Zato je i veliki broj odgovora očigledan. Godinu dana je prošlo od moje bolesti, teško ću to zaboraviti i bez vas. Bila je to prilično usr..a godina, ali deca i porodica su bili dobro. Marijani je sudija? Nemam dobre odnose sa sudjiama iz Rima. Nadam se da će se situacija sa koronavirusom uskoro završiti jer je igranje bez publike s****. Ko vam kaže da je igranje na praznom stadionu kao žena bez s**a, potpuno je u pravu", rekao je Siniša Mihajlović.