Kad Ronaldo pobesni, lekcija saigračima u svlačionici!

Za Kristijana Ronalda svi kažu da ne ume da gubi. Portugalac ne prihvata poraze ni kada se igra na treningu, pa nije ni čudo što se razbesneo u svlačionici posle poraza u Napulju. Naime, on je dao sve od sebe, postigao gol, posle meča je bio besan na saigrače, smatra da su potcenili rivala i da se nisu dovoljno trudili.



On je bio ironičan u ocenama igre Juventusa, a zanimljivo svi su ćutali. U odsustvu Kjelinija, nema ko ni da mu se suprotstavi, a i nema razloga, izgledalo je na terenu kao da se jedini trudi. Juventus i dalje ima prednost na vrhu, a navijači se nadaju da je u Napulju naučena lekcija, a i da je Ronaldov bes zbog pristupa, učinio svoje, odnosno da će se ekipa probuditi.



I mediji se slažu sa Portugalcem, timu nedostaje pristup i želja koju on ima, a Sari se suočava sa čudnbim mentalitetom ekipe koja je navikla lako da pobeđuje u prvenstvu. To ove sezone neće biti slučaj, pa je jasno zbog čeka i naslovi u novinama da "Juve mora da se probudi".



Marćelo Lipi međutim tvrdi da će sve doći na svoje mesto.



"Juventus je na 60 ili 70% mogućnosti, tempiraju formu za proleće, jasno da, kada budu zaigrali dobro niko ne može da im parira", kaže legendarni trener.