Kad ne ide, Kolarove pomaži!

Roma je posle dobre igre, ali i samo boda u derbiju naletela na minu u Sasuolu. Naime, delovali su kao razbijena vojska na "Mapeiju", a novi kapiten Džeko je ocenio da igra iz prvog dela nije ličila na tim iz Serije A.



To je razbesnelo navodno direktora Petrakija bilo je dosta zamerki i na račun onoga što izlazi iz svlačionice, a ovaj meč je izgleda Fonseki pokazao da ne treba previše da veruje mlađim igračima.



Početli su Under, Vereto, Spinacola, Klajvert, nije da je donelo rezultat.



Sada Fonseka mora da se vadi i to protiv zahuktale Mihine Bolonje u narednom kolu. Roma je pala na peto mesto, mada ima isti broj bodova kao Atalanta koja na sreću "Vučice" takođe nije pobedila u ovom kolu.



Zbog toga Portugalac neće ništa rizikovati, vraćaju se iskusni igrači predvođeni našim Kolarovim. Kapiten Srbije će zauzeti mesto kraj leve aut linije, u timu će biti Pastore, Peroti, a najverovatnije će i štoper Facio ponovo dobiti šansu jer se odbrana nasukala protiv Sasuola.



Recimo i to da Roma otvara naredno 23. kolo, dan ranije, u petak uveče igra protiv Bolonje.